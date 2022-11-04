تونس تتوقع تراجعا بـ20% في إنتاج زيت الزيتون بسبب الجفاف

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قال الرئيس المدير العام لديوان الزيت في تونس حامد دالي حسن، اليوم الجمعة، إن تقديرات الانتاج الوطني لزيت الزيتون للموسم الفلاحي الحالي تناهز 200 ألف طن، ما يمثل تراجعا بنسبة 20% فى الموسم الفلاحي للعام الماضي.

تعد تونس أحد أبرز منتجي زيت الزيتون في العالم وبجودة عالية لكن الإنتاج تراجع بسبب التغيرات المناخية والاحتباس المتكرر للأمطار.

وقال دالي، لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، إن تراجع صابة زيت الزيتون هذه السنة يعود إلى الجفاف وقلة التساقطات المطرية خاصة بمناطق الساحل والوسط، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع دالي: "نفس الوضعية عاشتها بلدان أخرى من العالم من بينها إيطاليا وإسبانيا".

وسجلت تونس درجات حرارة قياسية في سبتمبر وأكتوبر لم تعرفها منذ عقود طويلة خلال نفس الفترة.

وأوضح المسؤول، أن تراجع الانتاج على المستوى العالمي إلى 7ر2 مليون طن هذا العام مقارنة بـ2ر3 مليون طن في العام السابق، أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون، ما سيمكن تونس من الحفاظ على نفس قيمة صادراتها العام الماضي رغم انخفاض الإنتاج.

ووفق المسؤول صدرت تونس ما يقارب 80% من إنتاجها الوطني للموسم الفلاحي للعام الماضي.