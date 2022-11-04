مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم مساعدات للاجئين والفئات الأكثر احتياجا في الأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022 الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أن المركز وزع أمس 666 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 109 أسرة من الأسر اللاجئة السورية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في الأردن.