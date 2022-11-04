ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر، ولاية إزمير بغرب تركيا، فجر اليوم الجمعة.



وذكر بيان نشرته رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال كان مركزه قضاء بوجا، وكان على عمق 47ر14 كم تحت سطح الأرض، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأفاد محافظ إزمير، ياووز سليم قوش قار، في بيان عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك بعض الإصابات الطفيفة بسبب إلقاء عدد من الأشخاص بأنفسهم من أماكن مرتفعة بسبب الزلزال. كما تضررت مأذنة أحد المساجد.



وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريح للصحفيين، إن 31 شخصاً راجعوا المشافي جراء إصاباتهم بسبب الهلع، ثلاثة منهم لازالوا يرقدون بالمستشفى، في حين إصابة أحدهم خطيرة يرقد في وحدة العناية المركزة.

وأكد صويلو أنه لا توجد خسائر في الأرواح جراء الزلزال.



وأضاف أنهم تلقوا بلاغات حول وجود قرابة 20 مبنى حدثت بها تشققات بسبب الزلزال، وأن فرق وزارة البيئة والبنية التحتية بدأت أعمال رصد المباني المتضررة.



وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا.