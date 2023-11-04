طيران جيش الاحتلال يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزة

قصفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم السبت، عدة مناطق في قطاع غزة خلال سلسلة جديدة من الغارات العنيفة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الاحتلال نفذ غارات على حي النصر غرب غزة، إضافة إلى مناطق العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتم استهداف منازل المواطنين في مناطق بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، بالإضافة إلى حي التفاح شرق المدينة.

وقصف جيش الاحتلال أيضًا منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج. وشن الطيران ومدفعيته سلسلة من الغارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.

وخلفت هذه الهجمات الجديدة وفقًا للمصادر عددًا من الضحايا، بما في ذلك نساء وأطفال، إلى جانب العديد من الجرحى، وفقا لوفا.

لليوم التاسع والعشرين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازخين.