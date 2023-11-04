حزب الله يقصف موقع الجرداح الإسرائيلي

استهدف حزب الله اللبناني موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، اليوم السبت، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المدفعية ترد على مصادر النيران.

وذكرت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن القوات الإسرائيلية تقصف محيط موقعها في جل العلام مقابل بلدة الضهيرة اللبنانية وتستهدف منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

إلى ذلك، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان أن الأولوية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.

وأضاف ميقاتي، أن لبنان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات اليومية على سيادته.

من جهته، شدد الوزير الأمريكي على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى.