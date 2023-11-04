استمرار التظاهرات الحاشدة في برلين لوقف القصف في غزة

واصلت المئات من الجاليات العربية والأجنبية، التظاهر في وسط برلين للمطالبة برفع الحصار عن غزة والذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونظم المحتجون مسيرة امتدت من ميدان "ألكسندر بلاتز" مرورا ببوابة براندنبرج الشهيرة حتى ميدان "بوستدام بلاتز".

ورفع المتضامنون الإعلام الفلسطينية وارتد اغلبهم الكوفية الرمز الفلسطيني الشهير، وسط هتافات، "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا قتل المدنيين في غزة"، "أوقفوا الإبادة في غزة"، "الحرية لغزة.. احفظوا غزة الآن".

وفيما المتظاهرون، بموقف الحكومة الألمانية من الأحداث ودعمها للحكومة الإسرائيلية، انتقدوا أيضا الصمت الدولي تجاه ما يحدث من قتل للمدنيين الأبرياء، مطالبين بوقف إطلاق النار الفوري.

وشدد الشرطة الألمانية من إجراءاتها لتأمين التظاهرة ومنع أي تجاوزات مخالفة للقانون.

يأتي ذلك في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجماته المكثفة وغير المسبوقة على سائر أرجاء قطاع غزة المحاصر، منذ بداية العدوان الإسرائيلي بعد هجوم حماس المفاجئ في أكتوبر الماضي على منطقة غلاف غزة.