ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن مسئول أمريكي و3 مسئولين إسرائيليين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ مسئولين إسرائيليين بأن الموافقة على هدنة إنسانية ستساعد الولايات المتحدة على درء الضغوط المتزايدة التي تواجهها بشأن دعمها للعملية الإسرائيلية في غزة، ومساعدة تل أبيب في الحصول على المزيد من الوقت لعمليتها البرية.

وبحسب الموقع، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقول إنها تدعم هدف إسرائيل المتمثل في تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة من بعض الديمقراطيين في الكونجرس وحلفائها وشركائها في الدول العربية للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسئولون الإسرائيليون إن بلينكن أخبر مسئولين إسرائيليين أن إدارة بايدن تتعرض للكثير من الانتقادات محليا ودوليا، لأنها تمنح إسرائيل دعمها الكامل.

ووفقا لما ذكره مسئول أمريكي ومسئولَان إسرائيليان، فإن رسالة بلينكن كانت: "لا نود أن نوقفكم، لكن ساعدونا كي نساعدكم في الحصول على مزيد من الوقت".

وأوضح هؤلاء المسئولون أن بلينكن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي أنه يفهم أن عملية إسرائيل ضد حماس ستستمر لفترة أطول من بضعة أيام، ولكن بسبب الضغط الذي تواجهه الولايات المتحدة، فإن هدنة إنسانية ستساعد إسرائيل على شراء المزيد من الوقت لعمليتها البرية.

وقال المسئولون إن بلينكن ومساعديه يعتقدون أن القادة الإسرائيليين لم يغلقوا الباب أمام فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وأنهم يستطيعون إقناعهم بالموافقة على الهدنة كما فعلوا عندما وافقت إسرائيل على السماح لشاحنات المساعدات بدخول غزة.

ويقول مسئولون إسرائيليون إن مسألة الهدنة الإنسانية ستستمر مناقشتها مع الولايات المتحدة، لكنهم لا يعتقدون أن أي شيء سيتغير في الأيام القليلة المقبلة، بحسب الموقع.