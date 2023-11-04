خامنئي يلتقي إسماعيل هنية في طهران

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استقبل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن عثمان حمدان، ممثل حركة حماس في لبنان، قوله إن هنية سافر إلى العاصمة الإيرانية "منذ بضعة أيام" لإجراء محادثات.

ويعتبر خامنئي صاحب أقوى نفوذ في إيران وله الكلمة الأخيرة في الشئون الاستراتيجية، باعتباره الزعيم الديني.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن الاجتماع، ويبدو أنه تم إبقاء الزيارة سرية. ولم يتضح توقيت وصول هنية إلى طهران.

وتبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الآراء بصفة دورية مع هنية بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، في الأسابيع القليلة الماضية.

وتحتفظ إيران بعلاقات جيدة مع حماس، ويذكر أن إيران أعلنت أن إسرائيل هي عدوها اللدود منذ الثورة الإسلامية في 1979.