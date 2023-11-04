9488 شهيدا في غزة بعد 29 يوما من العدوان الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع (المستمر منذ 29 يوما) إلى 9488 شهيدا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 29 يوما، إلى 9488 شهيدا.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.

وأضاف أن الأجهزة المعنية تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض، موضحا أن 70% من ضحايا العدوان سواء من الشهداء أو الجرحى هم من النساء والأطفال.

وذكر أن العدوان الإسرائيلي أسفر حتى الآن، عن استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف.

ولفت متحدث صحة غزة، إلى تعمد الاحتلال استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر.

ونبّه القدرة، بأن مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، مؤكدا أن العديد منهم يفقدون أرواحهم يوميا لتعذر تقديم الخدمة إليهم.

وأشار إلى تعمد الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.