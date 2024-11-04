محامي السائق المتهم بالتسبب في حادث غرق فتيات معدية أبو غالب قبل جلسة الحكم: تقدمنا بطلب إعادة المرافعة

قال علي فايز محامي السائق المتهم بالتسبب في غرق 16 فتاة وسيدة في مياه الرياح البحيري بمركز منشأة القناطر، إنه تقدم الأسبوع الماضي بطلب للمحكمة بإعادة المرافعة في القضية، لكونه لم يحضر الجلسة الماضية.

وأشار علي فايز لـ"الشروق"، قبل جلسة النطق بالحكم على المتهمين، إلى أن التقرير الفني للسيارة أثبت أن السيارة بحالة جيدة، وأن السيارة كانت متوقفة تماما، مشيرا إلى أن موكله موجه له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وتنظر محكمة جنح إمبابة، اليوم الاثنين، حكمها على 5 متهمين بالتسبب في غرق 16 فتاة وسيدة في مياه الرياح البحيري بمركز منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14222 لسنة 2024 جنح منشأة القناطر، للمتهمين "محمد خ"، سائق الميكروباص، و"مصطفى.م" المسئول عن المعدية، و"معاذ.أ" عامل المعدية، و"ربيع.س" مسئول عن المعدية، و"محمد.ع" رئيس الوحدة المحلية، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهما تسببا في وفاة نحو 16 فتاة.

وفي 21 مايو الماضي تلقت النيابة العامة إخطارًا بسقوط ميكروباص، على متنه 25 سيدة وفتاة، من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب في منشأة القناطر، وبانتقال النيابة لمكان وقوع الحادث، تبين غرق 16 فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- ونجاة 9 فتيات بينهن مصابتين.

وكشفت التحقيقات أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، فيما كان الميكروباص أعلى المعدية وسقط في المياه.

وتبين أن سائق الميكروباص نزل تاركًا مقعده وتقاعس عن استخدام المكابح، في حين لم يُغلق المسئول عن تشغيل المعدية بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله من على سطحها، مما أسفر عن سقوط الميكروباص في المياه.

كما أوضحت التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.