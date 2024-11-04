نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة الاعتقالات في الضفة تتجاوز 11 ألفا و600

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 12 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، وقلقيلية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفت إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، ارتفع إلى أكثر من 11 ألف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وجدّد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.