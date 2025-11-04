رئيس الوزراء الروسي يبحث الاستثمارات والمشاريع المشتركة مع الرئيس الصيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين لمناقشة الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.



وقال ميشوستين: "من المهم مواصلة تهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات المتبادلة ودعم مشاريعنا المشتركة".

وأطلع رئيس الوزراء الروسي الرئيس الصيني أيضا على العمل المنسق بين الحكومتين لتنفيذ القرارات المتخذة على أعلى مستوى.



وتابع: "عقد الاجتماع الدوري الثلاثون لرئيسي حكومتي روسيا والصين في هانغتشو أمس. حيث ناقشنا جميع القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، وحددنا أهدافا جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين بلدينا".

وأضاف رئيس الوزراء الروسي: "إننا نثمن روابطنا الثقافية والإنسانية الوطيدة، والتي ترتكز على تقاليد الصداقة الطيبة بين شعبي روسيا والصين".

وأشاد ميشوستن بالتبادل الثقافي بين البلدين، معربا عن ثقته بأن الفعاليات القادمة ستكون غنية ومثيرة للاهتمام.

ومن جانبه، هنأ الرئيس الصيني في افتتاح الاجتماع الثنائي في قاعة الشعب الكبرى ميشوستين وأعضاء الحكومة الروسية بمناسبة "يوم الوحدة الوطنية"، وقال: "اليوم هو "يوم الوحدة الوطنية" في روسيا. أود أن أبدأ بتهنئتكم وجميع أعضاء الوفد الروسي بهذه المناسبة".

ويزور ميشوستين الصين حاليا في زيارة تستغرق يومين. والتقى أمس مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في هانغتشو. وعقب محادثاتهما، وقع الجانبان عدة وثائق.