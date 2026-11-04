يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، حفلًا للإنشاد الديني في السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة، تحييه فرقة "سنبلة" بقيادة المنشدة زينب طه سنبل، وذلك ضمن البرامج الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية في مراكز الإبداع التابعة له.

وتقدم الفرقة باقة من أعمال الإنشاد الديني والمديح النبوي، من أبرزها أنشودة "يا جد السلالة"، وذلك من خلال تجربة فنية تجمع بين أصوات الرجال والأصوات النسائية، وتمزج بين المقامات الشرقية والروح الصوفية، مع توظيف الآلات الموسيقية التراثية، مثل الدف والناي والعود، برؤية معاصرة.

فرقة "سنبلة" التي تأسست عام 2025؛ تهتم باكتشاف المواهب الغنائية الواعدة من مختلف المحافظات، وإتاحة فرصة التدريب وصقل القدرات الفنية للأصوات الجديد، وذلك تحت إشراف المنشدة زينب طه سنبل، خريجة معهد الموسيقى العربية.

وتأتي الأمسية ضمن برنامج وزارة الثقافة الهادف إلى صون التراث الموسيقي وإتاحة الفنون المرتبطة بالهوية الثقافية للجمهور، ودعم المواهب والتجارب الفنية الشابة، وإتاحة الخدمة الثقافية لمختلف فئات المجتمع.