اختيار 6 روايات عربية ضمن مبادرة «من الكتاب إلى الشاشة» للترويج لها في مهرجان برلين السينمائي 2027

أعلنت مؤسسة «Averroès & Cie» (دار ابن رشد)، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، القائمة النهائية للأعمال المختارة ضمن مسابقة «من الكتاب إلى الشاشة» (Book to Screen Arab 2026)، التي تضم ست روايات عربية، تمهيدًا لتقديمها والترويج لها خلال مهرجان برلين السينمائي الدولي «برليناله» (Berlinale) المقبل، إلى جانب عدد من المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية خلال عام 2027.

وجاء اختيار الروايات الست عقب دعوة الترشح التي أطلقتها المؤسسة في يونيو 2026، ضمن مبادرة تستهدف دعم المحتوى الأدبي العربي، وإتاحة الفرصة أمام وصوله إلى المنتجين والمخرجين في الأسواق السينمائية العالمية، بما يفتح المجال أمام تحويل المؤلفات الأدبية إلى مشروعات سينمائية ودرامية.

وضمت القائمة النهائية روايات «وطأة اليقين» للكاتب هوشنك أوسي، و«الرسام الإنكليزي» للكاتبة رزان نعيم المغربي، و«حذاء فلليني» للكاتب وحيد الطويلة، و«رسالة من هارفارد» للكاتبة مريم الزرعوني، و«الأمهات العازبات» للكاتبة حياة الرايس، إلى جانب «Saint Augustin : Une histoire africaine» (القديس أوغسطين: حكاية أفريقية) للكاتب عبد الحميد الأرقش.

ومن المقرر، بحسب إعلان المؤسسة، تقديم الروايات المختارة والتسويق لها خلال فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي المقبل، الذي تقام دورته السابعة والسبعون خلال الفترة من 10 إلى 21 فبراير 2027، فضلًا عن عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية الدولية الأخرى على مدار العام.

وأكدت المؤسسة حرصها على أن تعكس القائمة المختارة تنوع التجارب الأدبية والإبداعية للكتاب والكاتبات في العالم العربي، وأن تتيح لمؤلفاتهم فرصًا للوصول إلى صناع السينما خارج المنطقة العربية، والتعريف بالتجارب السردية العربية لدى المنتجين والمخرجين المهتمين باقتباس الروايات وتحويلها إلى مؤلفات بصرية.

وأوضحت أن مبادرة «من الكتاب إلى الشاشة» تركز على دعم المحتوى العربي وتطوير معالجته الدرامية، والترويج له بصورة مباشرة لدى كبار المنتجين والمخرجين في الأسواق الغربية والآسيوية، بما يتيح فرصًا للتعاون بين قطاع النشر العربي وصناعة السينما الدولية.

ووصفت المؤسسة المبادرة بأنها الأولى من نوعها المخصصة لدعم المحتوى العربي وتطوير معالجته الدرامية، والترويج له مباشرة في الأسواق السينمائية العالمية، سعيًا إلى توسيع حضور الأدب العربي وإتاحة فرص جديدة أمام انتقال الروايات من صفحات الكتب إلى الشاشة.

وجاء الإعلان عن القائمة النهائية عبر نجاة ميلاد، صاحبة مؤسسة «Averroès & Cie»، في إطار استعداد المؤسسة لتقديم الروايات المختارة والترويج لها خلال المحافل السينمائية الدولية المقررة عام 2027.