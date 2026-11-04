محافظ كفر الشيخ: معركة البرلس البحرية ستظل شاهدا على شجاعة المصريين في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال بالعيد القومي السبعين للمحافظة بمدينة برج البرلس، مقدما التهنئة لأبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية بهذه المناسبة الوطنية، التي تحل إحياء لذكرى معركة البرلس البحرية في الرابع من نوفمبر عام 1956، وتخليدا لبطولات رجال البحرية المصرية الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن وسيادته.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله فليفل، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء عبدالله الديب، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية وأهالي مدينة برج البرلس.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض أحداث معركة البرلس البحرية وبطولات أبطالها، وما قدموه من تضحيات خلال تصديهم للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

في كلمته، أكد محافظ كفر الشيخ أن العيد القومي للمحافظة يحمل ذكرى وطنية عزيزة تجسد معاني البطولة والفداء، مشيرا إلى أن معركة البرلس البحرية ستظل شاهدا على شجاعة وإصرار المصريين على الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، ونموذجا خالدا للتضحية والإقدام رغم التفاوت في الإمكانات والعتاد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن إحياء هذه الذكرى يمثل واجبا وطنيا لتعريف الشباب والنشء بتاريخ المعركة وتضحيات أبطالها، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدا أن المحافظة تواصل مسيرة البناء والتنمية، وتبذل كل الجهود لتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، استلهاما لروح العزيمة والإخلاص التي جسدها أبطال المعركة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن التحديات الراهنة لا تقتصر على المواجهات التقليدية، بل تمتد إلى معركة وعي تستهدف عقول الشباب والنشء، في ظل انتشار الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، وما قد يصاحبها من تداول أخبار مغلوطة والتأثير في الرأي العام، مشددا على أهمية رفع الوعي والتحقق من المعلومات، والعمل يدا واحدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

في إطار الاحتفال، هنأ محافظ كفر الشيخ الطالبة ميار الشوربجي بنت البرلس لتميزها وحصولها على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي، مشيدا بالنماذج المتميزة من أبناء المحافظة، مؤكدا أهمية دعم المتفوقين وتكريمهم، وتشجيع الأجيال الجديدة على القراءة والعلم والثقافة باعتبارها ركائز أساسية لبناء الوعي وصناعة المستقبل.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تبادل وإهداء الدروع التذكارية بين محافظ كفرالشيخ وقيادات القوات البحرية ومدير أمن كفرالشيخ، تقديرا لمشاركتهم في إحياء هذه المناسبة الوطنية، واختُتمت المراسم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ويُعد النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية بمدينة برج البرلس شاهدا على هذه الملحمة الوطنية، إذ يخلد ذكرى المعركة التي وقعت في الرابع من نوفمبر عام 1956 خلال العدوان الثلاثي على مصر، ويضم تمثالا يجسد مشهد المعركة، إلى جانب لوحات ونقوش تحمل أسماء الشهداء وتوثق تفاصيل هذا الحدث التاريخي.