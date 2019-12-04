الزمالك يخشى الخروج المبكر أمام الشرقية بعد إقالة ميتشو

كارتيرون يقود الفريق بعد رحيل الصربي..وممثل الزقازيق يبحث عن تكرار سيناريو موسم 2017 في الدوري

يستهل الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر بمواجهة قد تبدو سهلة أمام الشرقية في السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار دور 32.

يسعى الزمالك من خلال هذا المباراة، التي دائما تكون خارج التوقعات كونها من لقاء واحد يتأهل الفائز منه للدورالمقبل، لمصالحه جماهيره وتحقيق الفوز، من اجل النهوض من كبوته بعد تعرضهل لهزيمة ثقيلة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا من مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهدافٍ نظيفة، وهي المباراة الثانية التي يخسرها بعد الخسارة في الدوري المصري من إنبي بهدفين لهدف، ليصبح بذلك ترتيب الزمالك في الدوري هو المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب المتصدر.

يدخل الزمالك هذا اللقاء ساعيًا إلى الحفاظ على لقبه الذى حصده في النسخة الماضية على حساب نادي بيراميدز.

ويعاني الزمالك خلال الفترة الماضية لفترة من التذبذب وتراجع في المستوى والنتائج مع المديرالفني الصربي ميتشو، الذي تمت إقالته مساء أمس الأول، بقرار من مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

وتولى ميتشو قيادة الزمالك مطلع هذا الموسم بعد رحيله عن قيادة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خلفًا للثنائي المصري خالد جلال طارق يحيى، اللذين شغلا نفس المنصب بعد رحيل السويسري كريستيان جروس الذي قاد الأبيض للقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان ميتشو قد نجح في قيادة الزمالك لحصد لقب كأس مصر، مطلع هذا الموسم بعد الفوز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة على بيراميدز، إلا أنه أخفق في حصد لقب السوبر، بعدما خسر على يد غريمه الأزلي الأهلي بنتيجة (2-3).

وقاد سامي الشيشني المدرب العام لفريق الزمالك، مران أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الشرقية اليوم.

وسيغيب محمود حمدي الونش مدافع الزمالك عن لقاء اليوم الشرقية، بعد تأكد إصابته بمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة مازيمبي الكونغولي.

وينافس نادي الشرقية في دوري الدرجة الثالثة، وتحديدًا في المجموعة العاشرة، ويحتل أبناء عرابي حتى الآن المركز السابع بعد مرور 7 أسابيع من عمر المسابقة برصيد 8 نقاط، ويبلغ الفارق بينه وبين سرس الليان المتصدر 5 نقاط.

ونجح الشرقية، ممثل محافظة الزقازيق، في التأهل لدور الـ32، بعدما عبر عقبة فريق الألومنيوم، في الدور التمهيدي الثالث، بركلات الترجيح، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

الجدير بالذكر، أن الفريقين سبق والتقيا من قبل في الدوري المصري عندما صعد فريق الشرقية في موسم 2016-2017، وكان الزمالك فاز في لقاء الدور الأول بهدفين دون رد، بينما تمكن فريق الشرقية من الفوز على الزمالك بهدف نظيف في الدور الثاني من المسابقة.

وفي مباراة أخرى فينفس الدور، يلعب المقاولون العرب أمام الجزيرة المطروحي على ستاد المقاولون العرب في الثانية والنصف.

ويلعب في النسخة الحالية التي تحمل الرقم 88 من البطولة 10 أندية من الدرجة الثانية بجانب 4 من الدرجة الثالثة بالإضافة لـ 18 من الدوري الممتاز.

ويمثل المجموعة الأولى "الصعيد" كل من: بني سويف ويحتل بني سويف المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وسيكون على موعد مع مواجهة الأهلي، بجانب الإعلاميين الذي سيلعب مع الإسماعيلي ويحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

أما المجموعة الثانية "القاهرة" فيمثلها كل من الترسانة صاحب البطولات الست في كأس مصر، إلا أن الفريق يعاني هذا الموسم ويحتل المركز الأخير برصيد نقطتين ويلتقي مع إنبي، بجانب بتروجت صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط ويلتقي حرس الحدود.

كما يلعب النصر صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط مع الاتحاد السكندري، ويخوض النجوم صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط مواجهة قوية أمام بيراميدز.

ومن المجموعة الثالثة "بحري" تشارك أندية بيلا صاحب قبل الأخير في المجموعة، والذي يلتقي وادي دجلة، كما يلعب طلائع الجيش مع دكرنس صاحب المركز الثالث.

ويشارك من أندية الدرجة الثالثة كل من الشرقية والعبور والجزيرة المطروحي وقنا.