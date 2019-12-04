تعليم مطروح: تجهيز 5 قاعات كبرى لاستقبال القوافل التعليمية استعدادا لاختبارات نصف العام

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة تعليم مطروح،إنه تم تجهيز عدد خمسة كبرى قاعات بالتعاون مع الجهات المختصة لاستقبال القوافل التعليمية وتسهيل عملها كى يستفيد منها أكبر عدد من الطلاب بالمرحلتين الإبتدائية والثانوية، وذلك في إطار الاستعداد لاختبارات النصف الأول من العام الدراسي الجاري.

وأوضح وكيل وزارة تعليم مطروح ،إنه تم تحديد قاعة مركز إعلام مطروح لطلاب القسم الأدبي، وقاعة المركز الاستكشافي للعلوم لطلاب القسم العلمي فروع الرياضيات، وقاعة مجلس العمد والمشايخ لطلاب القسم علمي العلوم بالثانوية العامة، وقاعة مديرية الشباب والرياضة لطلاب الاعدادية بنين، والقاعة الكبرى بديوان المديرية لطلاب الاعدادية بنات.

وأكد أن هذه القوافل يحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين، والمرشحين من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بداية من اليوم الأربعاء.