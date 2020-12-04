قامت محافظة الجيزة بتنفيذ قرارين إزالة لعائمات نيلية غير مرخصة بالتنسيق بين حي العجوزة وإدارة الملاحة الداخلية بمديرية الطرق والهيئة العامة لحماية وتطوير النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حيث تم سحب العائمات بمعدات هيئة النقل النهري.

يأتى ذلك في إطار قيام محافظة الجيزة بتنفيذ مخطط تطوير لشارع النيل وتحقيق الرؤية البصرية الجمالية للمواطنين لمسار كورنيش النيل.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، فى تصريحات له اليوم الجمعة، أنه سيتم إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمطاعم والمراكب والمراسي النيلية والعائمات المتواجدة بطول شارع النيل لحين البت فى مدى التزام تلك المنشأت بشروط التراخيص الممنوحة.

وكلف محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والمسطحات المائية وقطاع حماية النيل لاتخاذ اللازم نحو سحب العائمات المخالفة والإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي طرح النيل.

وفى نفس الإطار، شدد محافظ الجيزة على الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وسرعة الانتهاء منها لما للطريق من أهمية مرورية، موجها إنذار شديد بتوقيع غرامات تأخير فى حال عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

يُذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليًا بأعمال تطوير لشارع النيل بطول 3 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات والتي تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة على كورنيش النيل، وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وممشى سياحي، فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف والإنترلوك بمسارات المشاة وتدعيم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات.