الزراعة: إصدار 363 رخصة تشغيل لمزارع دواجن ومواشي خلال أسبوع

قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، طارق سليمان، إنه تم إصدار 363 ترخيص تشغيل ما بين (تجديد وأول مرة) لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، خلال الأسبوع الماضي، مع الإلتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأضاف "سليمان"، في بيان اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة على تسجيل 136 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها: منهم 89 محلية و47 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، فضلاً عن إصدار 15 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوي فى الظهير الصحراوي، إلى جاتب تنظيم 3 ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات "الشرقية وكفر الشيخ والإسكندرية" لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.



وأوضح رئيس القطاع، أنه تم تكثيف المتابعات الميدانية بلجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو لدراسة أى مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.



وأشار إلى، أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة قام أيضا بإجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على11 مصنعا من مصانع الأعلاف بمحافظات "القليوبية والسويس والغربية والجيزة والشرقية"، للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك، إلى جانب متابعة إنشاء وتجهيز مراكز تجميع الالبان الخاصة بالقطاع طبقاً للمواصفات القياسية فى محافظات "سوهاج وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء"، وأيضا عمل الدراسات الفنية لإنشاء 2 مركز تجميع ألبان متطورة طبقا للمواصفات القياسية لأول مرة فى محافظة الوادى الجديد.



وتابع: بأنه تم الموافقة على تصدير 360 ألف بيضة مائدة طازج إلى دولة الإمارات العربية من خلال إعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشات الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وكذلك الإشراف على إعدام كمية 500 طن من خامة علفية مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة.