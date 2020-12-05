سيراميكا كليوباترا يواصل تدعيم صفوفه ويضم نجم وسط الترجي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن تعاقده مع اللاعب كوامي بونسو، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يعلن فيه إتمام الصفقة وتفاصيل العقد على النحو التالي: "كوامي بونسو نجم الترجي التونسي يدعم خط وسط فريقنا في عقد يمتد لمدة موسمين".

ولم يعلن نادي سيراميكا عن قيمة الصفقة إلا أن التقارير التونسية قدرتها بقيمة 250 ألف دولار أمريكي وهو المبلغ الذي طلبه الترجي للتخلي عن اللاعب.

صاحب الـ26 عامًا يلعب في خط الوسط الدفاعي وانضم للترجي التونسي مطلع الصيف الماضي، قادما من أشانتي كوتوكو من أجل تعويض اللاعب غيلان الشعلالي الذي غادر آنذاك نحو الدوري التركي.

بونسو سينضم إلى قائمة الصفقات العريضة التي أبرهما نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وعلى رأسهم محمد إبراهيم، صالح جمعة، رجب بكار، ميدو جابر.