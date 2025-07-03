استشهاد 102 فلسطيني بينهم 44 من منتظري المساعدات

استشهد 102 فلسطيني بينهم أطفال ونساء و44 من المُجوّعين، وأصيب العشرات، منذ فجر الخميس، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصلها الجيش الإسرائيلي للشهر الـ22 على التوالي ضد الفلسطينيين في القطاع، وفق ما أفادت به للأناضول مصادر طبية وشهود عيان.

وحسب المصادر، طالت استهدافات الجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم، منتظري مساعدات، وخيام ومدرسة لنازحين، ومنازل لمواطنين، وتجمعات لمدنيين.

وفي أحدث الغارات، استشهد 8 فلسطينيين، بينهم 4 جراء قصف استهدف تجمعا مدنيا في شارع يافا شرق مدينة غزة، و4 آخرون بقصف على مخيم البريج وسط القطاع.

- شمالي ووسط القطاع

استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون بقصف مسيرة إسرائيلية تجمعا مدنيا قرب دوار حلاوة بجباليا البلد شمالي القطاع، ونقلت جثامينهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين بقصف مدفعي استهدف الدوار الغربي في بيت لاهيا، فيما استشهد فلسطيني من عائلة "أبو وردة" جراء قصف قرب مركز رعاية في جباليا.

وفي حي التفاح، نقل جثمان فلسطيني إلى المستشفى المعمداني بعد انتشاله من تحت أنقاض مدرسة فهد الصباح التي استهدفتها طائرات إسرائيلية في منطقة الزرقاء.

وأسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "أبو القرايا" في حي الدرج شرقي غزة عن استشهاد سيدة وإصابة آخرين.

كذلك، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف بطائرات مسيرة استهدف تجمعين منفصلين في حيي الزيتون والتفاح.

وفي مجزرة جديدة، قتلت طائرات إسرائيلية 17 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء بقصف استهدف مدرسة مصطفى حافظ وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين.

وأدى القصف إلى دمار واسع واندلاع حريق كبير، ونقلت جثامين الضحايا إلى المستشفى متفحمة.

كما استشهد 3 فلسطينيين متأثرين بجراحهم في غارات سابقة، أحدهم لاعب في فريق نادي خدمات المغازي لكرة القدم، جراء قصف على مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

وفي ساعات الفجر، استشهد 30 فلسطينيا من منتظري المساعدات، وأصيب العشرات، بقصف استهدف تجمعات قرب دوار النابلسي ومحور نيتساريم جنوب مدينة غزة.

- جنوبي القطاع

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 30 آخرون في قصف استهدف منتظري مساعدات شمال منطقة الشكوش بمدينة رفح.

كما وصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس 26 شهيد، بينهم 7 من منتظري المساعدات في منطقة التحلية جنوب خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 192 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.