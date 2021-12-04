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نائب المستشار النمساوي: لا حاجة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 12:01 ص

أكد نائب المستشار النمساوي، فيرنر كوجلر، أنه لا حاجة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد، وأن أزمة استقالات عدد من الوزراء تم تجاوزها، وأن الائتلاف الحكومي متماسك.

وقال كوجلر، في تصريحات، اليوم الجمعة: إن الحكومة "ستواصل العمل بسرعة"، مشيرا إلى أن استقالة سيباستيان كورتس، رئيس حزب الشعب وعدد من الوزراء أدت إلى ارتباك سياسي مؤقت في النمسا.

وأضاف أنه أجرى بالفعل محادثات مع المستشار الجديد كارل نيهمر، اليوم، وهنأه بالمنصب وشكر أعضاء الحكومة السابقين.

وأشار إلى أن الأهداف القادمة الآن هي تنفيذ الإصلاح الضريبي البيئي والاجتماعي، والتركيز على دعم الاستثمارات في حماية المناخ.

يشار إلى أن المستشار الجديد للنمسا كارل نيهمر سيؤدي اليمين الدستورية، الاثنين المقبل، مع 4 وزراء جدد أمام الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

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