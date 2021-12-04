لوح عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير، بإغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة ومجلس الأمن والدفاع، الداعية إلى الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والاشتراطات الصحية.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان صحفي، أن الزبير التقى اليوم السبت مع وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور هيثم محمد إبراهيم، بحضور قيادات الوزارة.

ووجه عضو مجلس السيادة السوداني، وزارة الصحة بالتأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمجابهة تنامي وتحور فيروس كورونا، مؤكدا أن الانشار السريع لمتحور كورونا قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد، وأن اللجنة العليا للطوارئ الصحية تتطلع لتنفيذ توجيهاتها.

وطالب الجهات الحكومية والخاصة باتباع توجيهات وزارة الصحة لضمان السلامة للجميع، والمؤسسات التعليمية بتطبيق الاحترازات الصحية، مشددا على ضرورة مراجعة جاهزية المستشفيات والاهتمام بالكوادر الطبية والصحية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، إن انتشار فيروس بالبلاد يتطلب زيادة السعة الاستيعابية لمراكز العزل، حيث أن الوضع الحالي يؤكد تنامي الإصابات، فيما مراكز العزل تعمل بكل السعة المتوفرة لها.

وأوضح أن وزارة الصحة سوف تتخذ إجراءات مشددة في حالة ظهور انتشار مجتمعي للمرض سيؤدي إلى إغلاق المناطق التي تظهر بها حالات منعا للانتشار.