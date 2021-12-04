الضوابط الجديدة والإجراءات الاحترازية لـ«كورونا» ترفع أسعار برامج العمرة إلى 200 %

كشفت بعض شركات السياحة عن وجود ارتفاع كبير فى الأسعار المقترحة لبرامج رحلات العمرة للمواطنين المصريين التى سيتم إعلانها عقب اعتماد وزارة السياحة والآثار للضوابط الجديدة لموسم العمرة التى من المتوقع أن تبدأ رحلاتها خلال الاسابيع القادمة بعد قرار المملكة العربية السعودية بفتح باب العمرة للمعتمرين من خارج المملكة لعدد من دول العالم من بينها مصر.

وتسببت الضوابط الجديدة التى أقرتها المملكة العربية السعودية والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى رفع أسعار برامج العمرة إلى 200 % مقارنة بالاعوام الماضية حيث بدأت أسعار برامج العمرة الاقتصادية من 20 ألف جنيه والتى كانت لا تتجاوز 7 آلاف جنيه قبل كورونا.

وكشفت مصادر سياحية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» انه وفقا للتصورات المبدئية لضوابط العمرة المصرية والاشتراطات التى وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم العمرة، فإنه من المتوقع ان تشهد أسعار العمرة زيادة تتراوح من 8 إلى 10 آلاف جنيه عن آخر عمرة نظمتها مصر قبل جائحة كورونا فبراير من العام الماضى، لافتة إلى أن أقل سعر لبرنامج العمرة الاقتصادية هذا العام سيكون فى حدود 20 ألف جنيه، فيما ستبلغ أسعار برامج العمرة الـ 4 نجوم نحو 25 ألف، بينما ستتراوح أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات حددت أسعار برامج العمرة وفقا للمعطيات الحالية من الاشتراطات السعودية وأسعار تذاكر الطيران وقيمة التأمين الطبى.. لافتة إلى ان هناك أمورا قد تؤدى إلى زيادة تلك الأسعار مثل عدد التأشيرات التى سيتم منحها لشركات السياحة المصرية، فضلا عن مدة برنامج العمرة إضافة إلى الحد الأقصى لتسكين المعتمرين بالغرفة نهاية بنوعية الفنادق التى ستحددها المملكة العربية السعودية لاقامة المعتمرين ودرجة نجوميتها ومدى قربها من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوى بالمدينة.

واشترطت وزارة الحج والعمرة السعودية ضرورة استكمال المسافرين لأداء العمرة من خارج المملكة جرعات اللقاح المعتمد بالمملكة العربية السعودية أو منظمة الصحة العالمية، وذلك للسماح لهم بدخول المملكة العربية السعودية لاداء العمرة.