قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ غدا الأحد وحتى يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، تسليم 17 عمارة من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، في الحي السادس، من إجمالي 73 عمارة جرى تخصيصها بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 41 يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 42 يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 43 يوم الثلاثاء 7/12/2021، وتخصيص يوم الخميس 9/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 44 يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 45 يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 46 يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 47 يوم الأربعاء 15/12/2021، وتخصيص يوم الخميس 16/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 48 يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 49 يوم الإثنين 20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 51 يوم الأربعاء 22/12/2021، وتخصيص يوم الخميس 23/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وتابع: كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 52 يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 53 يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 54 يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 55 يوم الأربعاء 29/12/2021، وتخصيص يوم الخميس 30/12/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، بجانب تسليم وحدات العمارة رقم 56 يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 57 يوم الإثنين 3/1/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 4/1/2022 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.