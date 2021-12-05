اتهمت الولايات المتحدة اليوم السبت إيران بعرقلة مفاوضات انقاذ الاتفاق النووي بينما تواصل تطوير برنامجها، محذرة من أنها "لا يمكنها أن تقبل" ذلك، ولكنها في الوقت نفسه لن تغلق باب الحوار.

ونقلت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم عن مسؤول رفيع عائد من المفاوضات في العاصمة النمساوية قوله إن "ايران لم تظهر موقف بلد يفكر جديا في عودة سريعة الى اتفاق 2015 الذي كان يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي.

واعتبر المسؤول الأمريكي أنه في وقت أظهرت الولايات المتحدة "صبرا" خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، فإن ايران واصلت تسريع وتيرة برنامجها النووي في شكل استفزازي، مضيفا أنه مع عودتها أخيرا إلى مفاوضات فيينا الإثنين الماضي قدمت طهران اقتراحات تشكل تراجعا عن كل التسويات التي اقترحتها من ابريل الى يونيو، وذلك بهدف الاستفادة من كل التسويات التي طرحها الآخرون وخصوصا الولايات المتحدة، والمطالبة بالمزيد.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه لا يمكن لبلاده أن تقبل بوضع تسرع فيه إيران وتيرة برنامجها النووي مع المماطلة في دبلوماسيتها النووية.