السعودية تعلن تدشين السفينة حائل من طراز كورفيت- أفانتي 2200 ضمن أسطولها البحري

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم، عن تدشين السفينة الحربية "حائل" من طراز "كورفيت - أفانتي 2200"، في مملكة إسبانيا، لتكون السفينة الثالثة بعد تدشين سفينتي "الجبيل" و"الدرعية"، ضمن مشروع "السروات" المتضمن خمس سفن قتالية ضمن الاسطول البحري السعودى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حضر مراسم رفع علم المملكة السعودية على السفينة "حائل"، في مدينة سان فرناندو الإسبانية، إيذانًا بدخولها الخدمة رسميًا في القوات البحرية، بحضور مسؤولين سعوديين وإسبان.

ويأتي مشروع "السروات"، نتاج شراكة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة نافانتيا الإسبانية؛ لبناء سفن قتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية، تحقيقًا وتفعيلًا لرؤية السعودية؛ لتوطين ما نسبته خمسون في المئة من الصناعات العسكرية بحلـول عـام 2030.

يُذكر أن سفينة "الدرعية"، هى ثاني سفن مشروع السروات، التي دُشّنت في يوليو الماضي، ستصل إلى المملكة مطلع العام القادم 2023م، بعد إكمال البرنامج التدريبي في إسبانيا، كما سيتم دمج الأنظمة القتالية، وتدشين السفينتين الرابعة والخامسة "جازان" و "عنيزة"، في 2023م في المملكة السعودية، بإشراف مهندسين سعوديين تلقّوا تدريباتهم في مملكة إسبانيا.