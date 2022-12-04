 شعبة الذهب: السماح باستيراد الخام سيؤدي لانخفاض أسعاره - بوابة الشروق
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شعبة الذهب: السماح باستيراد الخام سيؤدي لانخفاض أسعاره

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 5:38 ص | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 5:38 ص

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن العوامل التي تحدد سعر الذهب هي البورصة العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنية أمام الدولار وحاجة العرض والطلب في السوق، لافتا إلى أن هناك زيادة في سعر البورصة العالمية للدولار حوالي 45 دولار للأوقية.

وأوضح عمرو المغربي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن سبب ارتفاع الذهب في مصر هو أن العرض أقل من الطلب وتسعير الذهب في مصر ليس له علاقة بالدولار بسبب وقف استيراد الخام، مؤكدا أنه لو تم السماح باستيراد خام الذهب ستنخفض أسعار الذهب.

وتابع: "الادخار في الذهب على المدى الطويل أفضل شيء وليس المدى القصير، ولازم يكون في انتظار من المواطن سنة أو سنتين عشان تلاقي فيه مكسب، وشراء الذهب في الفترة الحالية هو أفضل استثمار وهو أفضل استثمار على المدى الطويل".

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