خيري رمضان: شيخ الأزهر لا يعاني من أي أمراض ودعوات السوشيال ميديا جريمة

علق الإعلامي خيري رمضان، على الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن الدكتور أحمد الطيب لم يعاني من أي مرض وهو بصحة جيدة، وما يحدث من الترويج لمرضه إحدى جرائم السوشيال ميديا.

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدكتور أحمد الطيب كان موجود ويشارك اليوم، في توقيع نداء الضمير وألقى كلمة في "كوب 28"، كما أنه ألقى كلمة من مكتبه وتحدث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال الرضع والخدج، كما أنه طالب بوقف العدوان على غزة.

وأوضح الاعلامي خيري رمضان، أن الدكتور أحمد الطيب بصحة جيدة وبكل خير ونتمنى لها الصحة بشكل دائمًا، مؤكدًا أنه يرأس أكبر مؤسسة دينية إسلامية في العالم هو الأزهر الشريف.