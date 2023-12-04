كتائب القسام تعلن استهداف 10 آليات إسرائيلية وقتل جنود من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا منذ صباح اليوم وحتى اللحظة، من استهداف 5 دبابات إسرائيلية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة، بقذائف «الياسين 105».



وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين، إن عناصرها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.



وفي وقت سابق، أفادت «القسام» بقصف مستوطنة «نيريم»، بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114ملم.



كما أشارت إلى استهداف تجمعات للعدو شرق مستوطنة «ماجين» برشقة صاروخية.



واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الإثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



جنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إضافة إلى وجود آخرين تحت الركام.



كما استُشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، في غارة للطائرات الإسرائيلية على حي التنور شرق رفح.



واستشهدت الصحفية شيماء الجزار وعائلتها خلال قصف طائرات الاحتلال منزلهم في مدينة رفح.



وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين على الأقل، إضافة إلى شهيدين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة.



وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، واستُشهد 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق غزة.



وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفل في غارة استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.



كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.