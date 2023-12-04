قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط عدد من البلدات والقرى جنوب لبنان

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تُسيطر أجواء من التوتر على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حيث أقدم العدو على شنّ هجمات على عدد من البلدات والقرى، ردا على استهداف حزب الله لمواقع وجنود إسرائيليين.

وبحسب ما نشره موقع «السياسة» اللبناني، مساء الاثنين، استهدف قصف مدفعي أطراف منطقة حامول عند أطراف الناقورة جنوبًا.

ووصل العدوان الإسرائيلي إلى منازل المدنيين، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا بين عيناتا وبنت جبيل.

كما استهدف قصف إسرائيلي مناطق المجيدية والحمامص وأطراف الخيام وعيترون و بليدا و كفركلا والعديسة.

كذلك، نفذ الطيران الحربي المعادي غارات جوية استهدفت أطراف عيتا الشعب وراميا وكفرحمام.

وطال قصف فوسفوري معادي أطراف العديسة وكفركلا، وسقطت قذائف ضوئية على أطراف الناقورة.

وقصفت مدفعية العدو وادي الجوز في أطراف كفرشوبا وأطراف الضهيرة واطراف علما الشعب.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الغربية لبلدتي محيبيب وميس الجبل.

وواصل الاحتلال استهدافه أحراج بلدة عيتا الشعب بالقذائف الحارقة، وحرج بلدة يارون بالقذائف المدفعية.

وكانت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت صباحًا ما يزيد على 100 قذيفة باتجاه أطراف بلدات راميا وبيت ليف وعيتا الشعب ورميش.