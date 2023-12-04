المرشح فريد زهران: اعتمد على الأداء الحزبي والشخصي وتاريخي السياسي

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي، إن التيار المدني طالب بعدة ضمانات تخص نزاهة الانتخابات، بمقدمتها الإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا الرأي حتى يشاع جو من الطمأنينة.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أنه على الرغم من الحصول على أقل القليل من الضمانات المطلوبة المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية، والانتقادات التي وجهت إليه في هذا الشأن، إلا أنه قرر الترشح، منوها بأن رده على هذه الانتقادات كان يتلخص في أن مشاركته تجري في الهامش الممكن والمتاح، باعتبار أن السياسة هي فن الممكن والمتاح.

ووجهت له «الحديدي»، سؤالا: «المشاركة في الانتخابات يعتمد على أمرين إما شعبية جارفة وكاريزما تخطف قلوب الناس أو قاعدة جماهيرية حزبية قوية، وعلى مدى خمسين عاما لم تخض انتخابات على مقعد بمجلس النواب.. إلى ماذا ترتكن؟، ليجيبها: «معتمد على الهامش المتاح والحزب وأدائي وتاريخي السياسي والحزب وحققت أكثر مما كنت أتوقعه، والأداء الحزبي لنا، ومع الهامش المتاح في الإعلام والمحافظات حققنا فيه الكثير».

ولفت إلى أن نجاح التأثير الذي تحدث عنه في تغيير المزاج العام، لدى الشارع المصري تحكمه الصناديق من جهة، ومن جهة أخرى العدوان على غزة.