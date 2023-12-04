وكيل تعليم البحيرة يؤكد جاهزية جميع اللجان والمقرات الانتخابية بالمدارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي فرصة كبيرة لجميع المصريين لإرسال رسالة للعالم أجمع بأن مصر باقية وخالدة، وكانت وستظل أبد الدهر يدا واحدة، وهي أم الدنيا وقلب العروبة النابض، مشيرا إلى أهمية المشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 10 وحتى 12 من ديسمبر الجاري.

وأضاف الديب، أن جميع مدارس البحيرة التي يوجد بها اللجان والمقرات الانتخابية شهدت خلال الفترة الماضية رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين، وتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

وضمن استعدادات مديرية التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية، فقد شهدت الأيام الثلاث الماضية عقد ورش عمل ودورات تدريبية من خلال الحماية المدنية وقسم السلامة والصحة المهنية بالمديرية المركزية تحت إشراف رضا حسين الششتاوي واحمد نظير متولي مسئولي القسم.

حيث شهد اليوم الأول السبت 2 ديسمبر تدريب 588 مسئولا من 6 إدارات تعليمية: مركز دمنهور- بندر دمنهور - مركز كفر الدوار - شبراخيت- الرحمانية - ابوالمطامير.

وفي اليوم الثاني تم تدريب 75 مسئولا بإدارة رشيد، وكما تم تدريب مسئولي إدارة وادي النطرون.

وتستكمل غدا التدريبات بعدد ستة إدارات تعليمية وهي: إدكو والمحمودية وبندر كفر الدوار وحوش عيسى والنوبارية والتحرير.