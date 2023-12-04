الغربية تستعد للانتخابات الرئاسية لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لتجهيزات المقرات الانتخابية في المحافظة ومقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات من خلال الجولات الميدانية ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كل التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وقام محافظ الغربية بجولة تفقدية اليوم من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة التجهيزات بالـ12 مركزا ومدينة بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

ويتابع محافظ الغربية عن كثب تجهيز اللجان الانتخابية ومقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم من تجهيزات داخل اللجان لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا (تكثيف أعمال النظافة ورفع كل الإشغالات في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وقص الأشجار، ودهان البلدورات، ودهان تجميل أسوار اللجان، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).