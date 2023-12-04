ارتفاع عدد قتلى الإنهيار الطيني في تنزانيا إلى 68 شخصا

ارتفع عدد القتلى جراء الانهيار الطيني بمقاطعة هانانج في شمال تنزانيا، إلى ما لا يقل عن 68 شخصا.

وقالت كوين سينديجا، المفوضة الإقليمية لمنطقة مانيارا المنكوبة، إن عدد الإصابات المسجلة مساء اليوم الإثنين، بلغ 116 إصابة، وتم نشر فريق من 350 خبيرا في الإنقاذ من الجيش لانتشال المزيد من الضحايا.

وأعلنت الرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن، أن الحكومة ستغطي تكاليف جنازة الضحايا.

وقالت سينديجا، إن الأمطار الغزيرة بدأت مساء أمس الأول السبت وتسببت في انهيارات طينية على جبل هانانج صباح أمس الأحد، وتضررت بلدة كاتيش، الواقعة عند سفح الجبل، بشكل خاص.

وتعاني العديد من البلدان في شرق أفريقيا من الفيضانات المرتبطة بظاهرة النينو المناخية منذ أسابيع.

ووفقا للحكومات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، فقد أكثر من 200 شخص حياتهم في كينيا والصومال وحدهما.

وأجبر ملايين الأشخاص على الفرار من قراهم وبلداتهم.

وجاءت الأمطار الغزيرة في أعقاب واحدة من أشد موجات الجفاف في القرن الأفريقي.

يشار إلى أن ظاهرة النينو، التي يسببها ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ الاستوائي، تؤدي إلى "انعكاس" الطقس مع هطول أمطار غزيرة في مناطق الجفاف، وحدوث جفاف في المناطق الغنية بالأمطار.

وعادة ما يتم ملاحظة هذه الظاهرة كل سنتين إلى سبع سنوات.