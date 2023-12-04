أبو عبيدة: تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكنها من تدمير 28 آليةً عسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة.

قال أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، في بيان، إن الكتائب تمكنت خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأشار إلى استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق.

وأشار إلى دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ولفت إلى توجيه رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل المناطق الإسرائيلية.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.