الشرطة في جورجيا تقبض على زعيم معارض فيما تتواصل الاحتجاجات الجماهيرية

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داهمت الشرطة الجورجية، اليوم الأربعاء، مكاتب حزب معارض واعتقلت زعيمه في محاولة واضحة لقمع موجة من الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت بسبب قرار حزب الحلم الجورجي الحاكم بتعليق المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وخلال الليالي الست الماضية، استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الألعاب النارية على رجال الشرطة وأقاموا حواجز في الشارع المركزي بالعاصمة الجورجية.

وتم اعتقال أكثر من 300 متظاهر منذ يوم الخميس الماضي وتم إسعاف أكثر من 100 شخص من إصابات.

وقال حزب المعارضة "تحالف التغيير" اليوم الأربعاء إن الشرطة داهمت مكاتبه واعتقلت زعيمه نيكا جفاراميا. ونشر الحزب مقطع فيديو يظهر فيه العديد من الضباط وهم يسحبون جفاراميا إلى سيارة.

وذكرت وسائل إعلام جورجية أن الشرطة داهمت أيضًا مكاتب العديد من جماعات المعارضة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

واحتفظ حزب الحلم الجورجي الحاكم بالسيطرة على البرلمان في انتخابات 26 أكتوبر المتنازع عليها، والتي اعتبرت على نطاق واسع بمثابة استفتاء على تطلعات جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واتهمت المعارضة ورئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي المؤيدان للغرب الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات بمساعدة روسيا المجاورة وقاطعتا جلسات البرلمان.