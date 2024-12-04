قالت المعارضة السورية المسلحة، إن قواتها تواصل التقدم نحو مدينة حماة، وتخوض معارك ضارية في ريفي المدينة الشمالي والشرقي، بينما نفت وزارة الدفاع دخول من وصفتهم بالإرهابيين إلى أحياء في المدينة.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة والتي تشرف على عملية "ردع العدوان" أن قواتها سيطرت على بلدة خطاب على تخوم مدينة حماة.

كما أعلنت السيطرة على عدة قرى في ريف حماة الشرقي، أبرزها "المباركات" و"رسم البغل" و"عويجة" و"العيور" و"كاسون الجبل".

وأوضحت أن ذلك يأتي بالتوازي مع التقدم على الجبهة الغربية، حيث تم إحكام السيطرة على رحبة خطاب ومستودعاتها غرب حماة، وفقا لما أعلنه المقدم حسن عبد الغني القائد في إدارة العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل المعارضة سيطرتها على عدة مواقع على تخوم حماة، أبرزها مدرسة المجنزرات واللواء 87، في حين نفذت مروحية للنظام السوري قصفا على مواقع للمعارضة في قرية معردس الواقعة شمال المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية لوكالة الأناضول، بأن الحكومة السورية بدأت بإفراغ المصارف ومكاتب الصرف في مدينة حماة.

وأعلنت المعارضة المسلحة إصابة قائد القوات الخاصة في الجيش السوريي سهيل الحسن، باستهداف اجتماع في جبل زين العابدين الاستراتيجي قرب مدينة حماة.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع السورية دخول من وصفتهم بالإرهابيين بعض أحياء حماة، وقالت إن قواتها أبعدتهم 20 كيلومترا عن محيط المدينة.

وفي جبهة أخرى، قالت وزارة الدفاع إنها تمكنت من فك الحصار عن أكاديمية الأسد العسكرية في حلب بتنسيق مع روسيا.

وأوضحت أنه "من خلال تنسيق سوري روسي عسكري سياسي مشترك تم فك حصار تلك التنظيمات الإرهابية، وتأمين خروج طلبة الأكاديمية ووصولهم بأمان إلى مدينة حمص"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

من جهتها، بثت المعارضة السورية صورا تظهر إخراج عناصر من قوات الجيش السوري من بلدة السفيرة بريف حلب، بحسب موقع "الجزيرة" الإخباري.

وتتلاحق التطورات الميدانية شمالي سوريا منذ بدء الهجوم المباغت والسريع الذي أطلقته المعارضة المسلحة في 27 نوفمبر الماضي، وتمكنت خلاله من السيطرة على مدينة حلب لأول مرة، ومحافظة إدلب بكامل حدودها، ومدينة تل رفعت الاستراتيجية، كما وصلت قواتها إلى مسافة بضعة كيلومترات من مدينة حماة أمس الثلاثاء.