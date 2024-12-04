فرنسا تستضيف قمة حول حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في يونيو

تخطط فرنسا والسعودية لاستضافة قمة في يونيو تركز على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية يوم الثلاثاء.

وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطة خلال زيارته إلى السعودية.

وقال ماكرون، وفقا للتقارير: "قررنا عقد مؤتمر في يونيو المقبل من أجل الدولتين"، في إشارة إلى دولة إسرائيل ودولة فلسطينية.



وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة جمع الدعم لهذا المخطط في الأشهر القادمة. وأعرب عن أمله في أن تتناول القمة مخاوف إسرائيل الأمنية وتظهر أن حل الدولتين يمكن أن يكون صالحا لجميع الأطراف المعنية.



وأعاد ماكرون التأكيد على أن فرنسا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على أن هذا الاعتراف يجب أن يحدث "في الوقت المناسب".