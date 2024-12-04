سخرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفتح أبواب "الجحيم" على قطاع غزة إذا لم يُفرج عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) منذ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وذكرت أن ترامب توعد، يوم الاثنين، "أولئك المسئولين" عن مقتل الأسير الأمريكي الإسرائيلي عمر نيوترا -الذي كان يعتقد سابقا أنه على قيد الحياة في غزة- بأنه سيكون هناك "جحيم سيدفعون ثمنه" إذا لم يُفرج عن بقية الأسرى قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل.

وكتب ترامب، في رسالة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها، أن المسئولين عن مقتل نيوترا سيتلقون "ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل"، مضيفا "أطلقوا سراح الأسرى الآن".

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) قد أعلنت -مساء الاثنين- أن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين لديها قُتلوا منذ أكتوبر 2023، وأكدت أن معظمهم قضوا بقصف الجيش الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

• تعالٍ ووعود رنانة

وتهكمت الصحفية الإسرائيلية راشيل فينك، في التقرير الذي نشرته هآرتس، مما ورد في الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي المنتخب، واصفة أسلوبها بأنه تضمن جملا متلاحقة، ووعودا رنّانة مدعومة بادعاءات تنم عن تعالٍ وقدرة وقوة لا مثيل لها.