جيش الاحتلال يعلن مقتل 6 أسرى ويتهم حماس بتصفيتهم ويوضح السيناريوهات

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس قتلت 6 أسرى تم استعادة جثثهم في وقت سابق.

وقال جيش الاحتلال، في بيان أوردته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن الأسرى الستة تمت استعادة جثثهم في أغسطس بعد مقتلهم على يد من زعم أنهم مقاتلون من حركة حماس.

وأضاف أن "الأسرى قتلوا في وقت قريب من توقيت ضربة إسرائيلية نُفذت في فبراير في نفس المنطقة بقطاع غزة".

وأفاد تحقيق لجيش الاحتلال بأنه نفذ في 14 فبراير الماضي غارة دقيقة على بنية تحتية في خان يونس لاستهداف قيادات بحماس.

وأضاف التحقيق، أنه في 20 أغسطس الماضي تم إخراج من نفق كان لجانب المنطقة التي استهدفناها جثامين 6 أسرى و6 مسلحين.

وتابع التحقيق: «وجدنا على جثامين المخطوفين علامات إطلاق نار لكننا لم نجد على جثامين المسلحين مثلها».

وادعى تحقيق جيش الاحتلال أنه لم يعلم بوجود الأسرى في المكان لما نفذ أي غارات، موضحًا أن أحد السيناريوهات أن الأسرى الستة قتلوا على يد المسلحين بالتزامن مع القصف في خان يونس.

واستكمل: «هناك احتمال بأن المخطوفين ربما أطلقت عليهم النار على يد مسلحين آخرين بعد موتهم»، وفق ادعائه.