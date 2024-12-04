كييف: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 29 من 50 مسيرة روسية

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 29 من أصل 50 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على البلاد الليلة الماضية.

وأوضح بيان، أن القوات الروسية شنت هجوما منسقا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ موجه طراز "كيه إتش-59/69" تم إطلاقه من منطقة كورسك الروسية، إلى جانب 50 طائرة مُسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى مجهولة الهوية، تم إطلاقها من مناطق بريمورسكو - أختارسك وأوريول وميليروفو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه بحلول الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، أسقطت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة الأوكرانية 29 مُسيرة معادية في عدة مناطق، منها كييف وخاركوف وبولتافا وسومي وتشرنيجوف وخميلنيتسكي وتيرنوبل وميكولايف ودونيتسك.

وقال البيان، إن 18 مُسيرة معادية اختفت من على شاشات الرادار، فيما غادرت طائرة مسيرة واحدة المجال الجوي الأوكراني متجهة نحو الأراضي المحتلة من قبل روسيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.