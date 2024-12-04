الجيش السوري يعلن مقتل وإصابة عدد من عناصره في هجوم إرهابي على مدينة حلب

أعلنت القوات المسلحة السورية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عدد من عناصرها في هجوم إرهابي على مدينة حلب.

وقالت في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»: «بعد ثبات قتالي أسطوري للطلاب الأبطال والضباط الميامين من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب، ودفاع مستميت عن الأكاديمية منذ اللحظة الأولى للهجوم الإرهابي على مدينة حلب، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة للهجمات العنيفة التي قام بها الإرهابيون لاقتحام الأكاديمية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير المتطور، ثم خروجهم إلى بلدة الواحة في منطقة السفيرة وتطويقهم مرة أخرى من قبل مجاميع الإرهابيين الذين تقاطروا من المحاور، مدججين بالعربات الثقيلة من دبابات ومدفعية ورشاشات وطيران مسير، استطاع الطلاب والضباط الصمود في مواجهة الإرهابيين، مما أسفر عن ارتقاء عدد منهم شهداء وإصابة آخرين بجراح».

وأضافت: «ومن خلال تنسيق سوري _ روسي عسكري سياسي مشترك تم فك حصار تلك التنظيمات الإرهابية، وتأمين خروج طلبة الأكاديمية ووصولهم بأمان إلى مدينة حمص ليتم تقديم الرعاية اللازمة، والعلاج الطبي للمصابين والجرحى منهم».

بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 4, 2024

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري دخول ما وصفه بأضخم رتل عسكري إلى ريف حماة؛ لدعم القوات المنتشرة على الجبهات، وتأمين محيط قيادة الفرقة 25 ومدينة حماة بالكامل.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الجيش السوري غارات عنيفة على ريفي إدلب وحلب بدعم من غطاء الجو الروسي.