الداخلية العراقية: الحدود مع سوريا مراقبة عبر قنوات الوكالات الاستخبارية والأجهزة الأمنية

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الحدود مع سوريا مراقبة عبر قنوات الوكالات الاستخبارية والأجهزة الأمنية، فيما أشارت الى أن الأمن لا يتم إلا بالتعاون مع كل دول الجوار الإقليمية والصديقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «لتأمين الحدود مع سوريا في ظل الأحداث الجارية، تجري المراقبة عبر قنوات الوكالات الاستخبارية والأجهزة الأمنية ومتابعة كل الأنشطة ومراقبتها وحظرها وإلقاء القبض على منفذيها أو من خلال الأقسام الأخرى الخاصة بالتفتيش والتدقيق وغيرها».

وأضاف: «كل شيء مراقب من منافذ وأمن داخلي وحدود، وجميع التساؤلات التي قد تدور في ذهن أي مواطن طرحت على الطاولة وجرت دراستها ومتابعتها، واستعمال التكنولوجيا في هذا الملف يعد جيد جداً من خلال الطائرات المسيرة والكاميرات».

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، إلى الشريط الحدودي العراقي السوري.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «وفداً أمنياً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، وصل اليوم إلى الشريط الحدودي العراقي السوري؛ يرافقهما معاون العمليات وقائد القوات البرية وقائد الفرقة المدرعة التاسعة ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية».

وأضاف أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد»