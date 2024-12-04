الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة

أعلنت الولايات المتّحدة، اليوم، رفضها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة، رداً على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يزعم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بصدد تسريع أعمال بناء منشآت عسكرية في القطاع الفلسطيني.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز استناداً على صور التقطتها أقمار اصطناعية، إنّها "رصدت في وسط قطاع غزة تسريعا لأعمال بناء هذه القاعدة بالتوازي مع هدم أكثر من 600 مبنى في المنطقة، ما يؤشّر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يخطّط لوجود طويل الأمد في القطاع".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل : "إنّ الولايات المتّحدة لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعرب منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من عام عن معارضته لأيّ وجود إسرائيلي دائم في غزة، حسب موقع قناة العربية.

وقال باتيل خلال مؤتمر صحافي أنّه إذا كانت معلومات "نيويورك تايمز": "صحيحة، فمن المؤكد أنّ هذا الأمر يتعارض مع عدد من المبادئ التي حدّدها الوزير بلينكن".

وأضاف: "لا يمكن أن يحصل تقليص للأراضي في غزة. أكثر من ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم".

وأعلن الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، أنّ موقف الولايات المتحدة هو أنّ "إسرائيل يجب أن لا تستمر في احتلال غزة بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبعد القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس".