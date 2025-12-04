فتح أبواب لجان إعادة انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين بالبحيرة

فتحت جميع مراكز الاقتراع في محافظة البحيرة، أبوابها أمام المواطنين، في تمام الساعة 9 من صباح الخميس ؛ اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم مجددًا في انتخابات مجلس النواب التي ألغيت نتيجتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر ذلك حتى الساعة 9 مساءً ، حيث يجري استقبال الناخبين للاقتراع السري المباشر، في الثلاث دوائر التي تجرى بها الانتخابات، وهي الدائرة الأولى مركز وبندر دمنهور، والدائرة الثالثة (مركزي أبوحمص وإدكو)، والدائرة الثامنة (مركزي إيتاي البارود وشبراخيت).

ودعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وتشهد العملية الانتخابية انتظاما تاما في جميع اللجان، مع تأمين كامل من قوات الشرطة، وتوفير سبل الراحة والدخول والخروج للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر ملغاة من المرحلة الأولى في محافظة البحيرة، وتشمل: الدائرة الأولى (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، ويتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد، من أبرزهم سناء برغش (حزب مستقبل وطن)، وأحمد الجارحي (حزب حماة وطن)، وعصام الفقي (حزب الجبهة الوطنية)، ومحمد بهنسي وعلاء زعيتر (مستقلان)، وأشرف الشريف (حزب النور).

والدائرة الثالثة (مركز أبوحمص – مركز إدكو)، يتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين، أبرزهم علي أبو نعمة (حزب مستقبل وطن)، وعاطف أبو ستيل وأحمد العرجاوي وعادل الطنيخي (مستقلون)، ومحمد حبيب (حزب النور).

وتشهد الدائرة الثامنة (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)، تنافس 39 مرشحا على مقعدين، من أبرزهم شمس الدين أنور ومحمد عزت عرفات وعمرو حمروش وسعيد شتا (مستقلون)، وأحمد سعيد أبوعمر (حزب النور).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في محافظة البحيرة 260 مركزا، وعدد اللجان 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفا و88 ناخب وناخبة.