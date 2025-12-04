سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت لجان الاقتراع بدوائر سوهاج الـ7 التي يتم إعادة انتخابات مجلس النواب بها بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات، تزايدا ملحوظا من الناخبين خلال الدقائق الأخيرة للتصويت.

وصرح رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بأن الناخبين يدلون بأصواتهم لاختيار 12 مرشحا من إجمالي 155 مرشحا، تحت إشراف قضائي "نيابة إدارية هيئة قضايا الدولة".

ويتنافس بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر سوهاج وجزيرة شندويل لحجز مقعدين بمجلس النواب 37 مرشحًا، ومنهم حاتم مبارك (حزب مستقبل وطن)، وعلاء أبو ضوية (مستقل)، وعلي مصطفى عناني (حزب الإصلاح والنهضة)، والعمدة دياب محجوب (مستقل)، وأحمد عواجة (مستقل)، وفتحي قاسم (مستقل).

وبالدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم وساقلتة وحي الكوثر تشتد المنافسة من أجل مقعدين بين المرشحين عصام الشريف (مستقل)، وزكريا حسان (مستقل)، وشعبان لطفي (حزب الجبهة الوطنية)، وحاتم أبو الليل (مستقل)، وعفيفي الشريف (مستقل)، وأحمد عويش (حزب حماة الوطن)، وأحمد وائل المشنب (مرشح مستقل).

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة يتنافس 11 مرشحًا على مقعد واحد، من المرشحين رفعت شكيب (مستقل)، ومصطفى مزيرق (مستقل)، وهاشم محمد هاشم (حزب حماة الوطن)، وصلاح محجوب (مستقل)، واللواء محمود علي حسن (مرشح مستقل).

وبالدائرة الرابعة والتي تضم مراكز طما وطهطا وجهينة ويتنافس فيها 28 مرشحًا على 3 مقاعد، ومن المرشحين مصطفى أبو دومة (حزب مستقبل وطن)، وفؤاد نشأت عباس (مستقبل وطن)، وعمرو عويضة (حزب الشعب الجمهوري)، وإبراهيم أبو دوح (مستقبل وطن)، وعلاء الحديوي (حزب حماة الوطن).

وبالدائرة الخامسة والتي تضم جرجا والعسيرات يتنافس 39 مرشحًا على مقعدين، ومن المرشحين ياسر نصر (حزب الشعب الجمهوري)، وهاني جابر (حزب حماة الوطن)، وعبد الحكيم العش (مرشح مستقل)، ومحمود علي أبو خروف (مستقل).

وبالدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة يتنافس فيها 16 مرشحًا على مقعد واحد، ومن المرشحين عاطف كعربان (مرشح مستقبل وطن)، وفيصل الشيباني (مرشح مستقل)، وإسماعيل أبو كريشة (مستقل).

وبالدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام يتنافس 12 مرشحًا على مقعد واحد، وجميع المرشحين مستقلون، ومنهم علاء السمان، ومبارك السعودي، ومحمد خلف الله، وعبد اللطيف الشيخ، وأحمد عبد السلام قورة (مستقل).