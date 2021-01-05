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مصدر أمني ينفي ادعاءات انتشار كورونا بين نزلاء السجون ووفاة عدد منهم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:26 م

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون ووفاة عدد منهم نتيجة إصابتهم.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما عن الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات اشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام، مشددا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.


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