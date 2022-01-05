 السعودية: شركة الوليد بن طلال تكمل بيع نصف حصتها في فورسيزونز - بوابة الشروق
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السعودية: شركة الوليد بن طلال تكمل بيع نصف حصتها في فورسيزونز

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 11:56 ص

أعلنت مجموعة شركات "المملكة القابضة"، المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، إتمام إحدى شركاتها التابعة بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز" القابضة، واستلام المتحصلات النقدية البالغة 29. 8 مليار ريال، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية واكتمال إجراءات البيع.

وأشارت الشركة، في بيان نشره  موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم الاعتراف بالمكاسب المتوقعة وقدرها 9. 5  مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2022.

وأعلنت المجموعة في سبتمبر الماضي، قيام إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المملكة للاستثمار 1(تي إس إف) بتوقيع اتفاقية بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة بما يعادل 75. 23 %  بقيمة إجمالية تبلغ 29. 8 مليار ريال، واحتفاظها بنسبة 75. 23 % من ملكية شركة فورسيزونز القابضة.

وقالت الشركة آنذاك، إن البيع تم لشريكها الاستراتيجي مجموعة كاسكيد الاستثمارية (كاسكيد للاستثمار) التابعة لـ"بيل جيتس"، شريكها الاستثماري طويل الأجل في شركة فنادق فورسيزونز.

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