الغرف التجارية: نتعاون لإتاحة السلع في شهر رمضان بأسعار مخفضة

قال محمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تفاصيل اجتماع الغرف التجارية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي، جاء لتحديد بعض الأسعار، إذ أن الحكومة أكدت على إتاحة السلع وأن يكون السعر الذي يبيع به التاجر هو السعر العادل.

وأشار "المصري"، خلال حواره برنامج "حديث القاهرة"، الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن الغرف التجارية تتعاون مع المحافظات المختلفة والأجهزة المعنية من أجل إتاحة السلع في المنافذ المختلفة بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان، مؤكدًا أن الضغط على شراء السلع يسبب زيادة في الاسعار.

وتابع: "لابد أن يكون الاقتصاد منظم ويتم ضبطه من قبل بعض الأجهزة كجهاز حماية المستهلك، مشددًا على أن إعلان السعر في المحلات يتيح الفرص أمام المستهلك للشراء من المحال الذي يبيع بالسعر الأرخص، مشددًا على أن حجم الاستيراد في مصر 80 مليار دولار في 2021، و70% من الاستيراد يكون للسلع الاستهلاكية المختلفة، بينما الـ30% تكون سلع كالسيارات والأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميع.